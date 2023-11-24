Zeljko Obradovic: 'Kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz bir maç'

Yayınlanma: 24.11.2023 - 23:21

Güncelleme: 24.11.2023 - 23:21

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından konuştu.

Zeljko Obradovic, "İzleyenler için keyifli bir maçtı. İki takım için de gelgitlerle doluydu." diyerek şunları kaydetti:

"Üst üste kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz maçlardan biri oldu, bu yüzden üzgünüm. Anadolu Efes'e tebriklerimi sunuyorum. Erdem'i tebrik ediyorum ve iyi şanslar diliyorum. Buraya gelen Partizan taraftarlarına da teşekkür ediyorum."