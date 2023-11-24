Zeljko Obradovic: 'Kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz bir maç'

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes karşılaşmasının ardından konuştu. Obradovic, 'Kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz bir maç' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 23:21
Zeljko Obradovic: 'Kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz bir maç'
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Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından konuştu.

Zeljko Obradovic, "İzleyenler için keyifli bir maçtı. İki takım için de gelgitlerle doluydu." diyerek şunları kaydetti:

"Üst üste kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz maçlardan biri oldu, bu yüzden üzgünüm. Anadolu Efes'e tebriklerimi sunuyorum. Erdem'i tebrik ediyorum ve iyi şanslar diliyorum. Buraya gelen Partizan taraftarlarına da teşekkür ediyorum."


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