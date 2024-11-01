Zeljko Obradovic'e geçit yok! Fenerbahçe Beko, Partizan'ı rahat geçti!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan'ı 89-72 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile karşılaştı. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 89-72 kazandı.
Fenerbahçe, bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 2. galibiyetini aldı ve toplamda 5. zaferini elde etti. Zeljko Obradovic'in takımı ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.
Sarı lacivertli takımda Tarık Biberovic, Partizan karşısında bulduğu 5 üçlükle EuroLeague'deki rekorunu egale etti.
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