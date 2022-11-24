Zeynep Bastık, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi
Ümlü şarkıcı Zeynep Bastık, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi
Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi.
Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.
Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.
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