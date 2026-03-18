Zeynep Sönmez'den Miami Açık'ta tarihi zafer!

18.03.2026 15:15:00
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenen Zeynep Sönmez, tarihi bir başarıya imza attı. Sönmez bu turnuvada 2. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

İLKİ BAŞARDI

Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Haddad Maia ile karşılaştı.

Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı. Sönmez bu turnuvada 2. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.

Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti! Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na boy gösteren milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde İspanyol Cristina Bucsa'ya elendi.
Zeynep Sönmez, Indian Wells'e veda etti! ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Anna Kalinskaya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi! Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.