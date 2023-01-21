Zeynep Sönmez, Estonya'da finalde
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da finale yükseldi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Fransız Chloe Paquet'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin pazar finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yla karşılaşacağı aktarıldı.
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