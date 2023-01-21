Zeynep Sönmez, Estonya'da finalde

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 21:40
Zeynep Sönmez, Estonya'da finalde
Abone Ol google-news

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Fransız Chloe Paquet'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendiği belirtildi.

Milli tenisçinin pazar finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yla karşılaşacağı aktarıldı.


Zeynep Sönmez tenis Türkiye Tenis Federasyonu estonya

En Çok Okunan Haberler