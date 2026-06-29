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Zeynep Sönmez'in Wimbledon ikinci turundaki rakibi belli oldu!

Zeynep Sönmez'in Wimbledon ikinci turundaki rakibi belli oldu!

29.06.2026 20:38:00
Güncellenme:
AA
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Zeynep Sönmez'in Wimbledon ikinci turundaki rakibi belli oldu!

Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nın ikinci turunda ABD'li tenisçi Claire Liu ile karşılaşacak.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Claire Liu ile eşleşti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile klasmanın 146. basamağındaki Liu karşılaştı.

Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, korttan 2-1 galip ayrılarak Zeynep'in rakibi oldu.

GEÇEN SENE BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

Haftaya dünya sıralamasında 51'inciliğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki 2. tur mücadelesi, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, başarısını tekrarlamaya çalışacak.

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