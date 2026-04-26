Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

26.04.2026 14:38:00
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek elendi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada bulunurken, Solana Sierra ise 88. basamakta yer alıyor.

İlgili Haberler

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi
Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda İspanyol Cristina Bucsa'yı setlerde 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura yükseldi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a çiftlerde veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a çiftlerde veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Alexandra Eala ile birlikte Madrid Açık çiftlerde son 16 turunda Taylor Townsend ve Katerina Siniakova ikilisine 2-0 yenilerek elendi.
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Carlota Martinez Cirez'i 2-0 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.