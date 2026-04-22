Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi

22.04.2026 14:26:00
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Carlota Martinez Cirez'i 2-0 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, klasmanın 352 numarası Martinez Cirez ile karşılaştı.

Üç set puanı çevirdiği ilk seti 7-5, 2. seti ise 6-2 kazanan 23 yaşındaki Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

RAKİBİ CRISTINA BUCSA

Milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.

Dünya sıralamasında 67. basamağa yükseldi: Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında 67. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
Zeynep Sönmez Almanya'da bir ilki başardı! Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'in ilk turunda karşılaştığı İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Zeynep Sönmez'den Porsche Tennis Grand Prix'ye veda! Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'nin son 16 turunda karşılaştığı Kanadalı raket Leylah Fernandez'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.