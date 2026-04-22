Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, klasmanın 352 numarası Martinez Cirez ile karşılaştı.
Üç set puanı çevirdiği ilk seti 7-5, 2. seti ise 6-2 kazanan 23 yaşındaki Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
RAKİBİ CRISTINA BUCSA
Milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.