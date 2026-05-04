Zeynep Sönmez: 'Sıralamayı takip etmiyorum'

Bu yıl Avustralya Açık başta olmak üzere önemli turnuvalarda sergilediği performansıyla adından söz ettiren ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasında geçen ay 12 sıra birden yükselerek dikkatleri çeken milli raket Sönmez, yarından itibaren ana tabloda mücadele edeceği WTA 1000 düzeyindeki Roma Açık öncesi, değerlendirmelerde bulundu.

Sönmez, bu seneki toprak sezon performansının geçen seneye göre daha iyi olduğunu dile getirerek, "Toprak sezonu geçen seneye göre daha güzel geçiyor. Benim için daha verimli oldu. Daha fazla maç oynadım. Geçen seneye göre biraz daha toprağa hazırlanma şansım oldu. Bence biraz daha tecrübeliyim. O yüzden şu an her şey yolunda. Güzel geçiyor. Umarım Roma da güzel geçecek" dedi.

Roma Açık ve toprak sezondaki hedeflerini anlatan Sönmez, toprak kortun vücudu yıpratan bir zemin olduğuna dikkati çekerek, "O yüzden sağlıklı kalabilmek istiyorum. İlk hedefim bu. Diğer hedefim de mümkün olduğunca Roland Garros'a gelene kadar da bol maç yapmak. Ne kadar çok maç yaparsam toprakta o kadar iyi" diye konuştu.

Milli sporcu, geçen seneki sonuçlarına nazaran bu yıl daha iyilerini yapmak istediğini vurgulayarak, "Geçen sene Roland Garros'da ilk turda yenilmiştim. Burada da elemede ilk turda yenilmiştim. Bu sene ana tablo oynuyorum. Umuyorum yani kortta keyif aldığım, eğlendiğim, biraz daha üstüne koyabildiğim, önceki maçlarımdan tecrübe çıkarıp daha iyi oynayabildiğim bir turnuva serisi geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Roma Açık gibi turnuvalarda ilk 10, ilk 20 ya da daha öncesinde çok iyi başarılar elde etmiş oyuncularla antrenman yapma, aynı ortamda bulunma imkanı olduğunu da dile getiren Sönmez, "Tabii ki çok güzel. Ama şimdi bence bu da tecrübe. Artık her turnuvada onlarla beraberim. Eskisi kadar bu bana garip gelmiyor. Bu seviyedeki oyuncularla aynı ortamı paylaşmak güzel bir tecrübe oluyor" yorumunu yaptı.

"WİMBLEDON'UN O BÜYÜLÜ HAVASINI ÇOK SEVİYORUM"

Toprak sezonundan sonra da çim sezonun başlayacağını hatırlatan Zeynep Sönmez, "Wimbledon yani şu an en sevdiğim grand slam. Umuyorum çok keyifli geçer. Çimde oynamayı seviyorum. Wimbledon'un o büyülü havasını çok seviyorum. O yüzden toprak sezonunun sonrası için de heyecanlıyım. Ama ilk hedefim tabii ki toprak sezonunu güzel, sağlıklı ve geçen seneden daha iyi bir şekilde geçirmek" değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIMIM, AİLEM VE SEVDİKLERİMİN DESTEĞİ BANA EN ÇOK YARDIMCI"

Çok yoğun bir turnuva, maç ve seyahat programı içinde yer aldığı hatırlatılan ve bununla nasıl başa çıktığını da anlatan Zeynep Sönmez, bu noktada ekibini işaret ederek, şu yanıtı verdi:

"Çok güzel bir takımım var. Ailem, sevdiklerim, hepsi hayatımda olduğu için çok şanslıyım. Şu an Avrupa'da olduğumuz için Türkiye'ye daha yakınım. Kültürel olarak da biraz daha benzediğimiz bir yerdeyim. Onların etkisi oluyor bence. Bence en büyük etken de takımımdaki enerjinin, sinerjinin pozitif olması. Hepsi bana destek olmak için burada. Benimle beraber bütün zorlukları da güzellikleri de yaşıyorlar. Her zaman beni öncelik olarak koyuyorlar. O yüzden çok şanslıyım. Bence bu süreçte takımım, ailem ve sevdiklerimin desteği bana en çok yardımcı olan şey."

"SIRALAMAYI TAKİP ETMİYORUM"

Roma Açık başlamadan önce WTA sıralamasında son olarak 65'inci basamağa kadar yükselen Zeynep Sönmez, bunu nasıl değerlendirdiği sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ben aslında sıralamamı takip etmiyorum. Genelde takımımdan birisi bana söylüyor. Bu hafta sıralaman şu olmuş diye ya da sosyal medyadan görüyorum. Onu düzenli bir şekilde takip etmek de bence biraz yıpratıcı, yorucu. O yüzden onu yapmamaya çalışıyorum. Ama tabii ki sıralamada yükselmek, tenis seviyemin gelişiyor olduğunu hissetmek kortta beni pozitif yönde etkiliyor. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak böyle daha hazır hissediyorum kendimi bir sonraki seviyeye."