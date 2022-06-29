Zeynep Yetgil'den Akdeniz'de gümüş madalya

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, 53 kiloda gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 22:39
Zeynep Yetgil'den Akdeniz'de gümüş madalya
Abone Ol google-news

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı.


Zeynep Yetgil madalya Gümüş Madalya akdeniz oyunları
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler