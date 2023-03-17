Zeynep Yetgil'den Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında altın madalya

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 22:13

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 22:13

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’te devam eden organizasyonda şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan’ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0'lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi.

Zeynep Yetgil, finalde karşılaştığı Ukraynalı Liliia Malanchuk'u ise 9-4 yenerek organizasyonda Avrupa şampiyonu oldu.