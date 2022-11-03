Zinedine Zidane için flaş iddia! Fransa milli takımı...
Zinedine Zidane'nin, Katar'daki Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürüldü.
Real Madrid'den 2021 yazında ayrılmasının ardından herhangi bir kulüp çalıştırmayan Zinedine Zidane için flaş bir iddia öne sürüldü.
İspanya'dan El Libertad'ın haberine göre, Zidane'nin, Fransa Milli Takımı ile anlaşma sağladığı belirtildi.
50 yaşındaki teknik adamın, ülkenin Dünya Kupası'nda alacağı sonuç ne olursa olsun turnuvanın sona ermesinin ardından takımın başına geçeceği kaydedildi.
Zidane'nin en büyük hayallerinden birini gerçekleştireceği vurgulanırken, Didier Deschamps'ın Aralık 2022'de bitecek sözleşmesinin ardından Ocak 2023'te Fransa Milli Takımı'nda göreve başlayacağı aktarıldı.
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