Zinedine Zidane'dan PSG'ye ret
Christophe Galtier ile vedalaşıp yerine Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmeyi hedefleyen PSG, Fransız hocadan olumsuz yanıt aldı.
Teknik Direktör Christophe Galtier ile yollarını ayıracak PSG, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Daha önce Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane ile görülen Paris yetkilileri, tecrübeli teknik adamın kapısını tekrar çaldı.
Le Parisien'de yer alan habere göre PSG, Zinedine Zidane'a götürdüğü tekliften tekrar olumsuz yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından PSG yönetimi rotasını başka bir yöne çevirdi.
Fransız devinin Julian Nagelsmann, Xabi Alonso ve Luis Enrique'yi listesine aldığı ifade edildi. Bu isimler arasında Julian Nagelsmann'ın Fransız ekibinin önceliği olduğu belirtildi.
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