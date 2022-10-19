Zinedine Zidane'den şaşırtan Karim Benzema açıklaması!
Fransa futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane, Karim Benzema'nın gelmiş geçmiş en iyi Fransız forvet olduğunu söyledi.
Karim Benzema'ya Ballon d'Or ödülünü takdim eden Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, Benzema'nın gelmiş geçmiş en iyi Fransız forvet olduğunu söyledi.
Zidane açıklamasında, "Karim, Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncusu. Bazıları size Jean-Pierre Papin der, kimisi Michel Platini der ama benim için Karim'dir." sözlerini kullanarak iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.
Zidane ayrıca kendisi gibi Cezayir asıllı olan ve Real Madrid'de hocalık yaptığı dönemde daha da kaynaştığı Benzema ile ilgili, "Karim'in ağabeyi sayılırım. İkimiz de birbirimize küçük kardeşim - ağabeyim diye hitap etmeyi severiz. Geçmişimiz de aşağı yukarı aynı. Sadece ben Marsilyalı o Lyonlu. Bizler profesyonel olma hayali kuran ve varoşlardan gelen gençlerdik ve çok çalışarak başardık" sözlerini kullandı.
Zinedine Zidane, Benzema'nın da önemli bir parçası olduğu Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.
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