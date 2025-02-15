Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi. Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tuncay Kandemir, Umut Maden
Ziraat Bankkart: Zonca, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Anderson, Stern, Hacı Şahin, Aykut Gedik)
Altekma: Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Özgür Karababa, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Kenan Sarp Derince)
Setler: 25-18, 25-23, 25-14
Süre: 77 dakika
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