Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.

Ziraat Bankkart, Altekma'ya set vermedi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:35

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.  Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, Umut Maden

Ziraat Bankkart: Zonca, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Anderson, Stern, Hacı Şahin, Aykut Gedik)

Altekma: Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Özgür Karababa, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Kenan Sarp Derince)

Setler: 25-18, 25-23, 25-14

Süre: 77 dakika


Etiketler: #ziraat bankkart #Altekma #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi
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