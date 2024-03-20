Ziraat Bankkart, final şansını değerlendiremedi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Ziraat Bankkart, 3-0'ın rövanşında sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-2 yenilerek, organizasyona veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 22:33
Ziraat Bankkart, final şansını değerlendiremedi
Abone Ol google-news

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş mücadelesinde Ziraat Bankkart, sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-2 yenilerek, organizasyona veda etti.

İlk sete her iki takımda iyi başlarken, konuk ekip setin başlarında 2 sayı (9-11) öne geçti.11-11'de eşitliği yakalayan Ziraat Bankkart, setin ortalarında 18-16 öne geçti. Setin sonları 24-24 eşitlikle geçilirken, çekişmeli geçen ilk seti Jastrzebski Wegiel 34-32 önde tamamladı.

İkinci sette de her iki takım hücumda ve defansta etkili oynadı. Setin başları 8-8, setin ortaları 18-18 berabere geçilirken, Ziraat Bankkart, set sayısından (24-23) faydalanamadı. Setin sonlarında daha az hata yapan konuk ekip, ikinci seti 27-25 önde bitirdi. Sahasındaki ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Jastrzebski Wegiel, deplasmanda kazandığı iki setin sonucunda organizasyonda finale yükselen ilk takım oldu.

Üçüncü sette her iki takımda rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarken, Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-21 kazandı.

Karar setinin başlarında elde ettiği 5 sayılık (4-9) avantajı koruyan Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel, karar setini 15-7, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan) ve Jan Krticka (Çekya)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Szymura, Gladyr, Toniutti (Popiwzcak, Sedlacek, Mbaye, Markiewicz, Sclater, Macionczyk, Jozwik, Makos)

Setler: 32-34, 25-27, 25-16, 25-21- 7-15

Süre: 135 dakika (36, 33, 29, 25, 12)


ziraat bankkart haberleri Jastrzebski Wegiel haberleri CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Giresun’da madenin sızıntı yaptığı görüntülendi: ‘Kimyasal ormana karışıyor’

Giresun’da madenin sızıntı yaptığı görüntülendi: ‘Kimyasal ormana karışıyor’
Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı

Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı
TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar

TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi!

Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi!
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye de o ülkeler arasına girdi...

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye de o ülkeler arasına girdi...
Stefano Denswil’den ‘bıçak’ iddialarına yalanlama!

Stefano Denswil’den ‘bıçak’ iddialarına yalanlama!
Ünlü fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'

Ünlü fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'
2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı