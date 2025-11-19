Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ziraat Bankkart, sahasında Spor Toto'ya set vermedi!

Ziraat Bankkart, sahasında Spor Toto'ya set vermedi!

19.11.2025 18:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ziraat Bankkart, sahasında Spor Toto'ya set vermedi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti. 

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Burakhan Tosun, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Spor Toto: Orçun Ergün, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, İzzet Ünver, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mehmet Ege Biber, Mustafa Koç, Kaan Bülbül)

Setler: 25-18, 25-20, 25-19

Süre: 76 dakika

İlgili Konular: #ziraat bankkart #Spor Toto #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi