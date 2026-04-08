Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonunun en heyecan verici evrelerinden biri olan çeyrek final aşamasına girildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? 2026 Türkiye Kupası çeyrek final maç takvimi
21 Nisan Salı
20.30: TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
22 Nisan Çarşamba
20.30: Galatasaray – Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe
18.45: Samsunspor – Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)
20.45: Beşiktaş – Corendon Alanyaspor (Tüpraş Stadyumu)