Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur bugün oynanan maçlarla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 22:13
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur bugün oynanan maçlarla başladı
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1. Tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Edirnespor-Çorluspor 1947: 1-2

Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970: 4-0

Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Bornova 1877-Akhisarspor: 4-0

Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor: 0-1


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