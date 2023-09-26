Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur bugün oynanan maçlarla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı.
1. Tur mücadelesi, oynanan 5 maçla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Edirnespor-Çorluspor 1947: 1-2
Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970: 4-0
Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
Bornova 1877-Akhisarspor: 4-0
Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor: 0-1
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