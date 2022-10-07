Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray - Kastamonuspor maçının günü ve saati netleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Galatasaray, Kastamonuspor ile 19 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 16:33
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray - Kastamonuspor maçının günü ve saati netleşti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Galatasaray , Kastamonuspor ile 19 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak.

NEF Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmada forma giyemeyen oyunculara şans vermesi bekleniyor.


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