Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray - Kastamonuspor maçının günü ve saati netleşti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Galatasaray, Kastamonuspor ile 19 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Galatasaray , Kastamonuspor ile 19 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak.
NEF Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmada forma giyemeyen oyunculara şans vermesi bekleniyor.
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