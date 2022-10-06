UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, 90+4'te yıkıldı!

06 Ekim 2022 Perşembe, 22:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor ve Kosova ekibi Ballkani karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor 3-1'den geri gelerek 3-3'ü yakaladı ancak 90+4'te yediği golle 4-3 kaybetti.

Temsilcimiz, henüz 33. saniyede Fredrik Ulvestad'ın golüyle öne geçti. Ballkani, 20. dakikada Thaqi ve 31. dakikada Potoku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Konuk ekip, 66. dakikada Korenica'nın golüyle farkı artırdı. Erdoğan Yeşilyurt, 75. dakikada farkı 1'e indirdi. Sivasspor, son dakikalarda beraberlik golü için baskı kurdu. 90+1. dakikada Yatabare skoru eşitleyen golü attı.

Ballkani, 90+4'te Krasniqi'nin golüyle kazandı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 4 puanda kaldı. Ballkani ise 4 puana yükseldi.

Grubun 4. maç haftasında Sivasspor ile Ballkani bu kez Kosova'da karşılaşacak.

SİVASSPOR'DA 5 EKSİK

EFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, takımının Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Appindangoye, Keita ve Robin Yalçın'ın yerine, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve Charisis'e şans verdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal, Leke James, Kader Keita, Samba Camara ve Ahmed Musa sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Ballkani'de ise sakatlığı devam eden Hoxha karşılaşmada forma giyemedi.

Maç öncesinde Endonezya'da futbol müsabakasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.