Ziraat Türkiye Kupası'nda inecek var!

Kupada 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.

AA
29 Eylül 2021 Çarşamba, 07:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda inecek var!
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0

Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor: 3-0

Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor: 2-1

Edirnespor-Çatalcaspor: 3-0

İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1 (5-6 penaltılarla)



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