Ziraat Türkiye Kupası'nda inecek var!
Kupada 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesi oynanan 6 karşılaşmayla başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0
Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor: 3-0
Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor: 2-1
Edirnespor-Çatalcaspor: 3-0
İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1 (5-6 penaltılarla)
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