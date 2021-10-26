Ziraat Türkiye Kupası'nda söz Ankaragücü'nün!
Ankaragücü, Somaspor'u 2-0 yenip turu geçti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında evinde Somaspor ile karşılaşan MKE Ankaragücü, maçtan 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
14. dakikada Somaspor defansında yaşanan anlaşmazlıktan yararlanan Owusu, sol kanattan yaptığı koşunun ardından ceza sahası içerisinde kaleci Ali’den seken topu tamamlayarak ağları sarstı. 1-0
27. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Şahverdi’nin sert ve etkili şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
53. dakikada Mustafa Şengül’ün ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesinin ardından maçın hakemi Hasan Kaçar beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Nadir Çiftçi, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
72. dakikada Yılmaz Ceylan sağ kanttan taşıdığı topla ceza sahası içine kadar sokuldu. Bekletmeden şutunu çeken Ceylan’ın vuruşunda top, gol çizgisine paralel giderek dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Hasan Kaçar xx, Serdar İla xx, Cankut Gönenç xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Cem Ekinci xx, Alperen Babacan xx, Erdi Dikmen xx, Yasin Güreler xx, Ali Kaan Güneren xx (Ulaş Yılmaz dk. 65 x), Şahverdi Çetin xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 65 x), Chahechouhe xx (Arif Emre Eren dk. 74 x), Geraldo xx (Muhammed Yasir Karabay dk. 65 x), Owusu xx, Nadir Çiftçi xx (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 74 x)
Yedekler: Mert Topuz, İshak Çakmak, Yusuf Abdioğlu, Atakan Dama, Mehmet Murat Uçar
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Somaspor: Ali Serçek xx, Onur Ulaş xx, Mustafa Şengül xx, Yasin Yıldız xx, Kadir Karış xx (Melih Şencan dk. 82 x), Ali Akkuş xx (Mücahit Aslan dk. 46, xx), Furkan Şimşek xx (Yılmaz Ceylan dk. 46 x), Kerim Coşkun xx (Özcan Aydın dk. 46 xx), İbrahim Ak xx, Osman Hanoğlu xx (Enes Bakal dk. 71 x), Talha Reşat Bulut xx
Yedekler: Arda Ünal, Emirhan Uzun, Muhammet Cin, Özcan Kalman, Serkan Ömüray Gölükcü
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Goller: Owusu (dk. 14), Nadir Çiftçi (dk. 53 pen.) (Ankaragücü)
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