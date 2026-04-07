Zirve yarışında Napoli'den Milan'a çelme!

Zirve yarışında Napoli'den Milan'a çelme!

7.04.2026 00:25:00
Cumhuriyet Spor
Zirve yarışında Napoli'den Milan'a çelme!

Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi evinde ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 79'da Matteo Politano kaydetti.

5 MAÇLIK SERİ

Antonio Conte, yönetimindeki Napoli, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 65'e yükseltti. Milan, 63 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Parma deplasmanına gidecek. Milan, Udinese'yi ağırlayacak.

İlgili Haberler

Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Orada olmak için sabırsızlanıyorum'
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Orada olmak için sabırsızlanıyorum' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 beraber kaldıkları Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'ya geçit vermedi!
Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'ya geçit vermedi! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 92-86 mağlup etti.
Hull City kendi evinde lider Coventry City'ye takıldı!
Hull City kendi evinde lider Coventry City'ye takıldı! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 41. haftasında kendi sahasında ağırladığı Coventry City ile 0-0 berabere kaldı.