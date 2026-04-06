Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'ya geçit vermedi!

6.04.2026 23:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-86 yendi. 

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, 21. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Image

DUSAN ALIMPIJEVIC DİSKALİFİYE EDİLDİ

Öte yandan 32. dakikanın hemen başında Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan diskalifiye edildi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 13, Anthony Brown 19, Canberk Kuş, Zizic 14, Kamagate 4, Yiğit Arslan 11, Lemar 18, Thomas, Vitto Brown 1

Karşıyaka: Sokolowski 5, Manning 20, Alston 14, Yalın Yıldız, Samet Geyik 9, Young 19, Gordic, Ege Özçelik 2, Mert Celep 4, Moody 13

1. Periyot: 28-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 71-65

İlgili Konular: #beşiktaş #Karşıyaka #Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Kocaelispor - Başakşehir maçında kazanan çıkmadı!
Kocaelispor - Başakşehir maçında kazanan çıkmadı! Kocaelispor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Juventus kendi sahasında üç puanı 2 golle aldı!
Juventus kendi sahasında üç puanı 2 golle aldı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 2-0 mağlup etti.
Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama: 'Sosyal medyada yapılan paylaşımlar...'
Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama: 'Sosyal medyada yapılan paylaşımlar...' Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun avukatı bir açıklama yaparak milli oyuncunun uğradığı siber zorbalık hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kaydetti.