Zirvede fark 7'ye çıktı: Galatasaray 3 puanı üç golle aldı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 85. dakikada Renato Nhaga kaydetti.

Başakşehir'de Festy Ebosele, 28 ve 56. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını artırarak en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı. RAMS Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. RAMS Başakşehir ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-0 Başakşehir

86' GOOOLLL!!! Galatasaray Nhaga ile farkı üçe çıkarıyor. Yunus'un savunma arkasına koşusunda ceza sahasına girdi ve boş pozisyonda olan Nhaga'ya pası gönderdi, Nhaga boş kaleye topu gönderdi.

82' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Sallai yerine Nhaga oyuna dahil oldu.

79' Başakşehir'de oyuncu değişikliği; Umut Güneş yerine Onur Ergün oyuna dahil oldu.

79' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Singo yerine Kaan Ayhan oyunda dahil oldu.

74' Galatasaray'da üç oyuncu değişikliği birden; Osimhen yerine Icardi, Barış Alper yerine İlkay Gündoğan ve Torreira yerine Boey oyuna dahil oldu.

69' Başakşehir'de iki oyuncu değişikliği birden; Shomurodov yerine Bertuğ ve Selke'nin yerine Crespo oyuna dahil oldu.

66' GOOOLLL!!! Galatasaray Victor Osişmhen ile farkı ikiye çıkarıyor. Yunus'un savunma arkası pasında Osimhen ceza sahası içinde sağ çaprazdan şut çekti ve top Başakşehirli savunma oyuncusuna da çarparak ağlara gitti.

64' Barış Alper'in ortasında Osimhen rövaşata denedi ama top üst direkten geri geldi!

57' GOOOLLL!!! Galatasaray Wilfried Singo ile 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Singo topa dokunarak ağlara gönderdi.

56' Başakşehir'de Ebosele, yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalıyor.

50' Barış Alper'in ceza sahasında sağ çaprazdan çektiği şut direkt olarak üstten dışarıya gitti.

48' Sallai'nin yakın mesafeden sert şutunda kaleci Muhammed harika çıkardı.

39' Top ağlara gitti ancak bayrak kalktı. Korner vuruşunun ardından önce Singo'nun şutu direğe takıldı, ardından Sanchez tamamladı ama Sanchez için bayrak kalktı.

35' Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta Lang ceza sahası içerisinde şut açısı aradı ancak bulamayıp arkadaşına pas çıkardı, Sara'nın şutu Başakşehir savunmasına çarptı.

28' Başakşehir'de Ebosele, Barış Alper'e yaptığı müdahaleden sonra sarı kart gördü.

9' Barış Alper baskıyla ön alanda kazandığı topta Yunus ile al ver yapıp şut denedi ancak top Başakşehir savunmasına çarptı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çalıyor.