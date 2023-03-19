Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti: Milan deplasmanda kaybetti

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında konuk olduğu Udinese'ye 3-1 kaybetti. İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, attığı gol ile Serie A tarihine adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:17
Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti: Milan deplasmanda kaybetti
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İtalya Serie A 27. hafta maçında Milan, deplasmanda Udinese ile karşılaştı.

Dacia Arena'da oynanan maçı Udinese 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pereyra, 45+6. dakikada Beto, 70. dakikada Ehizibue kaydetti. Milan'ın tek golü 45+4. dakikada penaltıdan Ibrahimovic kaydetti.

IBRAHIMOVIC SERIE A TARİHİNE GEÇTİ

İsveçli yıldız Ibrahimovic, Milan formasıyla bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Zlatan Ibrahimovic ayrıca hayatının 41 yıl, 5 ay, 15. gününde attığı golle Serie A tarihininin gol atan en yaşlı oyuncusu oldu. 

Alınan bu sonucun ardından Udinese puanını 38'e çıkardı. Milan ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, lider Napoli ile karşılaşacak. Udinese ise Bologna'ya konuk olacak.


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