Zlatan Ibrahimovic'ten eleştirilere sert yanıt: 'Bana ateş etsinler...'
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'da futbol danışmanlığı görevini yürüten Zlatan Ibrahimovic, takımın kötü gidişatı hakkında açıklama yaptı.
Milan'da futbol danışmanlığı görevini üstlenen Zlatan Ibrahimovic, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Eleştirileri göğüsleyecek kişinin kendisi olduğunu söyleyen Zlatan, "Ben bir korumayım, kulübü korurum. Bana ateş etsinler, ben de iki kez karşılık veririm. Eğer 10 yıl boyunca savaş koşullarında yaşadıysanız, kimseden korkmazsınız" ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a elenen Milan, Serie A'da 7. sırada yer alıyor.
Etiketler: #zlatan ibrahimoviç #milan #serie a
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