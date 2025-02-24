Fenerbahçe maçı öncesi... Dursun Özbek'ten flaş açıklama!
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi RAMS Park'a giderek yapılan çalışmaları inceledi.
Dursun Özbek, daha sonra ise resmi siteden bir açıklama yaptı. Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:
"Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz.
Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.
Ancak;
Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.
Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.
Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.
Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!
Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"
Spor Haberleri
- Galatasaraylı yıldız Gabriel Sara'dan derbi şaşkınlığı!
- Jayden Oosterwolde'den Galatasaray maçı paylaşımı!
- Dursun Özbek'ten flaş açıklama!
- Montella'dan canlı yayında Kenan Yıldız'a sürpriz çıkış!
- Rıdvan Dilmen'den dev derbi için sürpriz tahmin!
- Alen Borosak kimdir?
- Komşuları fark etti: Bir kişi aracında ölü bulundu
- Red Bull Half Court’ta kupayı Nigel Hayes-David verdi
- Fenerbahçeli taraftar derbi öncesi kurşun döktürdü
- Rashica'dan Solskjaer'e büyük övgü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'yi topa tuttu