Zlatko Dalic: 'Bu durumun suçlusu benim'

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, üst üste gelen Türkiye ve Galler mağlubiyetleri sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 07:35
Zlatko Dalic: 'Bu durumun suçlusu benim'
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Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye'nin ardından Galler'e kaybetmelerinin ardından bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Türkiye ve Galler mağlubiyetlerine sinirlendiğini söyleyen Dalic "Mağlubiyeti hak ettik. Galler daha iyiydi, daha agresifti, daha istekliydi. Maçı çözdüler. İleriye dönük sıkıntımız var, nasıl gol atacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Bu gerçekten kötü. Kendimizi zor durumda bıraktık. Grupta umut verici bir durumuz vardı. Ancak artık Galler'in Ermenistan ve Türkiye ile oynayacağı maçların sonuçları bizi yakından ilgilendirecek. Bu durumun suçlusu benim. Gerçekten zor bir durum. Özür dileriz. Kötü bir oyunumuz var ve bunu düzeltmek durumundayız. Bu duruma gelmiş olmamız beni sinirlendiriyor. Letonya maçını nasıl kazanacağımızı bulmalıyız. Güvenimiz kırıldı, iyileşeceğimizi umuyorum" dedi.

DOMAGOJ VIDA CEVABI!

Beşiktaş'ın eski simi Domagoj Vida'yı ilk 11'de başlatmasıyla ilgili konuşan Dalic "Agresifliğimiz ve enerjimiz düşüktü. Bu yüzden Vida ile başlamayı düşündüm. Vida bunu sağladı ama takım olarak iyi değildik" açıklamasını yaptı.


Zlatko Dalic Hırvatistan Galler

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