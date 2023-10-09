Zlatko Dalic, Türkiye maçını değerlendirdi
Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Dalic, milli takımın başkent Zagreb'te yapacağı antrenman öncesi 12 Ekim'de Osijek'te Türkiye, 15 Ekim'de de deplasmanda Galler ile yapacakları maçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye ile oynanacak karşılaşmadan heyecan duyduğunu aktaran Dalic, "Taraftarlarla dolu bir stat, muhteşem bir atmosfer ve destek olacak. Türkiye maçında üst seviyede bir oyun sergilemeli ve bizim için önemli olacak puanı almalıyız" dedi.
Dalic, Türkiye ilk karşılaşmadan galip ayrıldıklarını anımsatarak, "Yeni bir teknik direktörleri var. Muhtemelen de yeni istekleri olacak. Biz iyi bir oyun sergiliyoruz ve umuyorum bunu Osijek'te devam ettiririz. Zira Osijek'teki karşılaşma kilit öneme sahip. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi hedefimize daha da yakınlaştıracak" değerlendirmesinde bulundu.
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