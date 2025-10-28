Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar!

28.10.2025 22:14:00
TFF'nin açıkladığı bahis oynayan 152 hakem arasında yer alan Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği karşılaşmalar gündem oldu.

Türk hakemliğine yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevki yapılan üst klasman hakemlerinin arasında Zorbay Küçük de yer aldı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin bu sezon hangi maçları yönettiğini merak konusu oldu.

İşte Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği karşılaşmalar:

Süper Lig:

- Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

- Alanyaspor 0-1 Galatasaray

- Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

- Başakşehir 0-0 Eyüpspor

- Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor (VAR)

- Kocaelispor 0-1 Samsunspor

1. Lig:

Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK

