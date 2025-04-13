Galatasaray, Fenerbahçe derbisini set vermeden kazandı!

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi play-off ilk maçında karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini set vermeden kazandı!
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AA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:38

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti.

RÖVANŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Mert Cuci, Yasin Aydın, Karyagin)

Setler: 25-23, 25-14, 25-23

Süre: 102 dakika


Etiketler: #Galatasaray HDI Sigorta #galatasaray #Fenerbahçe Medicana #fenerbahçe

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