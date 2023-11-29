Zorlu maçta Halkbank galip gelmesini bildi!
Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini sahasında karar seti sonunda 3-2 mağlup etti.
Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini sahasında karar seti sonunda 3-2 mağlup etti.
Halkbank, grupta böylece ikinci galibiyetini almayı başardı. Başkent ekibi bu sonuçla grubunda liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonunda Halkbank'tan Ngapeth, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Başkent ekibi organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın Gas Sales Daiko takımını 3-1 yenmeyi başarmıştı. Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etmişti.
Halkbank gruptaki üçüncü maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.
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