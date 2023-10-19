Zorlu mücadelede kazanan Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 ilk maçında oynanan başkent derbisinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 08:34
Zorlu mücadelede kazanan Halkbank
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu ilk haftasında oynanan başkent derbisinde Halkbank, konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar

Halkbank: İzzet Ünver, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Perrin, Yiğit Hamza Aslan, Serhat Coşkun)

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Anderson)

Setler: 25-19, 22-25, 25-22, 22-25, 16-14

Süre: 141 dakika (28, 29, 28, 31, 25)


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