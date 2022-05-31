Zverev, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, yarı finale çıktı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında Alman Zverev ile İspanyol Alcaraz karşılaştı.
Üç saat 18 dakika süren karşılaşma sonunda rakibini 6-4, 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen Zverev, turnuvada üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.
Zverev, yarı finalde Novak Djokovic-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Video Haberler
- Et ve Süt Kurumu toplantısını terk ettiler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- O fabrika sökülüyor!
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler