Akıllı kentler: Sürdürülebilir gelecek

Birleşmiş Milletler verilerine göre bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’i kentsel alanlarda bulunuyor ve bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68’e çıkması bekleniyor. Projeksiyonlar, aynı dönemde kentlere yaklaşık 2.5 milyar kişinin daha ekleneceğini gösteriyor. Kentler ekonomik faaliyetlerin, yeniliğin ve kültürel yaşamın merkezleri olsalar da aynı zamanda enerji tüketimi, ulaşım kaynaklı emisyonlar ve kaynak kullanımı açısından da önemli bir baskı oluşturuyor. İklim krizinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiği günümüzde, kentlerin geleceği yalnızca nüfus artışı ve altyapı ihtiyaçları üzerinden değil; sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve yaşam kalitesi ekseninde de tartışılıyor.

AKILLI KENT NEDİR?

Bu dönüşümün merkezinde ise son yıllarda giderek daha sık duyduğumuz bir kavram yer alıyor: Akıllı kentler.

Akıllı kent kavramı en genel tanımıyla dijital teknolojilerin ve verinin kent yönetiminde daha etkin kullanılmasını ifade ediyor. Sensörler, yapay zekâ uygulamaları, büyük veri analitiği ve bağlantılı sistemler sayesinde kentlerin daha verimli, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Akıllı ulaşım sistemleri, gerçek zamanlı trafik yönetimi, enerji tüketimini optimize eden şebekeler, su kayıplarını izleyen altyapılar ve dijital belediyecilik uygulamaları bu yaklaşımın en bilinen örnekleri arasında yer alıyor. Amaç yalnızca teknolojiyi artırmak değil, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak kent yaşamının kalitesini yükseltmek. Akıllı kent yaklaşımı son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde giderek daha fazla uygulama alanı buluyor. Ancak bu dönüşüm beraberinde bazı önemli sorgulamaları da getiriyor.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ

Akıllı kentler çoğu zaman teknoloji merkezli bir yaklaşım olarak görülse de günümüzde tartışma yalnızca dijitalleşme üzerinden yürümüyor. Uzmanlar, teknolojinin sürdürülebilir kentleşme için önemli bir araç olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

Gerçek anlamda sürdürülebilir kentler; enerji verimliliği sağlayan, toplu ulaşımı destekleyen, yeşil alanları koruyan, kaynak kullanımını azaltan ve vatandaşların yaşam kalitesini artıran kentler olarak tanımlanıyor. Bu nedenle teknoloji ancak bu hedeflere hizmet ettiği ölçüde anlam kazanıyor.

Örneğin bir ulaşım uygulaması trafik akışını iyileştirebilir ancak yürünebilir sokaklar, güvenli bisiklet yolları ve güçlü toplu taşıma ağları olmadan sürdürülebilir ulaşım hedeflerine ulaşmak mümkün olmayabilir. Benzer şekilde enerji tüketimini ölçen dijital sistemler önemli avantajlar sunsa da enerji verimliliği politikaları ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla desteklenmedikleri sürece beklenen etkiyi yaratamayabilir.

GELECEĞİN KENTLERİ

Bugün dünyanın birçok kentinde akıllı kent uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Yapay zekâ destekli ulaşım sistemleri, dijital ikiz teknolojileri, akıllı enerji ağları ve veri temelli planlama araçları geleceğin kentlerine ilişkin yeni senaryolar ortaya koyuyor.

Ancak geleceğin kentlerini belirleyecek olan yalnızca teknoloji değil. Kentlerin ne kadar kapsayıcı, erişilebilir, dayanıklı ve yaşanabilir olduğu da en az teknolojik altyapı kadar önem taşıyor. Veri güvenliği, dijital eşitsizlikler ve teknolojinin kamusal alan üzerindeki etkileri gibi konular da akıllı kentler tartışmasının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

İklim krizinin etkilerinin arttığı, nüfusun kentlerde yoğunlaştığı ve kaynak baskısının büyüdüğü bir dönemde kentlerin dönüşümü kaçınılmaz bir durum. Akıllı kentler bu dönüşüm için önemli fırsatlar sunuyor. Öte yandan teknolojinin gerçek başarısı, yalnızca sistemleri daha verimli hale getirmesinde değil kentleri insanlar ve gezegen için daha yaşanabilir hale getirebilmesinde yatıyor.

KENTLER NEDEN DÖNÜŞÜYOR?

Kentlerin dönüşümünün arkasındaki en önemli nedenlerden biri iklim krizi. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’na (UNHabitat) göre kentler, dünya enerjisinin yaklaşık yüzde 78’ini tüketirken küresel sera gazı emisyonlarının da yaklaşık yüzde 70’inden sorumlu. Aynı zamanda aşırı sıcaklar, seller, kuraklık ve deniz seviyesindeki yükselme gibi iklim kaynaklı risklerden de en fazla etkilenen alanlar arasında yer alıyor. Yeşil altyapılar, geçirgen yüzeyler, yağmur suyu toplama sistemleri, enerji verimli binalar ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri kentlerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya yönelik politikalarının temel unsurları arasında yer alıyor. Akıllı teknolojiler ise bu sistemlerin daha etkili çalışmasına katkı sağlıyor.