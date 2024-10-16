Bornova’da iklim mücadelesinde dev adım

Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:46

Güncelleme: 16.10.2024 - 11:46

Bornova Belediyesi ve Almanya'nın Heidelberg kentini bir araya getiren AB destekli “Şehir Eşleştirme” projesi Bornberg, Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen kapanış konferansıyla son buldu. İklim ve çevre temelli eylemler çerçevesinde Türkiye ile Avrupa Birliği yerel yönetimleri arasında diyaloğu geliştirmek ve yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmek amacıyla yürütülen projede, önemli iş birlikleri yapıldı. Konferans sonunda, Bornova Belediyesi ve Enerji Sanayicileri İş İnsanları Derneği (ENSİA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BAŞKAN EŞKİ: BU BİZİM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ

Konferansta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyi Bornova için bir başlangıç olarak değerlendirdi. İzmir’i yenilenebilir enerjinin başkenti olarak nitelendiren Eşki, “Bornova Belediyesi olarak İzmir'in öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi. Eşki ayrıca, küresel kapitalizmin tüketim kültürünü eleştirerek, daha sürdürülebilir bir dünya için kentlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Amerika'nın tüketim geleneğini bir baskı unsuru olarak tüm dünyaya dayattığını belirten Eşki, çevrenin korunması için bütün kentlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yaşar Üniversitesi’nde enerji hukuku üzerine yüksek lisans yaptığını belirten Eşki, yenilenebilir enerjiye büyük önem verdiğinin altını çizerek, “Gelecek nesiller için temiz bir dünya bırakmak adına Bornova’nın bu alanda örnek bir şehir olması için tüm imkanlarımızla çalışacağız" dedi. Konuşmasında İzmir Körfezi’ni örnek göstererek, sürdürülebilirlik alanında geniş çaplı işbirliklerine davet etti.

KANDİLLER: BU PROJE TÜRKİYE’YE YAYILMALI

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise Bornberg projesinin, iki belediye ve iki üniversitenin birlikte çalıştığı başarılı bir proje olduğunu vurguladı. Projeyle sadece iki şehir değil, aynı zamanda Türkiye ve Almanya arasında yeni bir iş birliği köprüsünün kurulduğunu belirtti. “Bu proje İzmir’in diğer ilçelerine, Ege Bölgesi’ne ve Türkiye'ye yayılmalı” diyen Kandiller, yerel dinamiklerin küresel projelerde daha fazla rol oynaması gerektiğini söyledi.

YEREL YÖNETİMLERİN KAPASİTESİ ARTIYOR

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Yeşim Kebapçıoğlu, projeye emeği geçen tüm ortaklara teşekkür etti ve dünya nüfusunun büyük bir kısmının şehirlerde yaşayacağı gelecekte, şehirlerin çevresel, sosyal ve ekonomik konularda dayanıklılık kazanmasının önemine değindi. Kebapçıoğlu, bu tür projelerin yerel yönetimlerin kapasitelerini artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

DR. RAYNO VİNKLER’DEN ÇARPICI UYARILAR

Heidelberg Belediyesi, Çevre Koruma, Ticaret Denetimi ve Enerji Ofisi Direktörü Dr. Raino Vinkler, 2023'ün iklim değişikliği açısından rekor bir yıl olduğunu ve daha sürdürülebilir bir dünya için radikal adımlar atılması gerektiğini vurguladı. İklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin önemli bir rol oynadığını belirten Vinkler, projenin sağladığı bilgi alışverişinin, ülkelerin iklim politikalarında etkili olmasını dilediğini ifade etti.

ENSİA İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Konferans sonunda, Bornova Belediyesi ve Enerji Sanayicileri İş İnsanları Derneği (ENSİA) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, enerji alanında düzenlenecek konferanslar, zirveler ve çalıştaylarla sektörün gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, İzmir’in yenilenebilir enerjinin başkenti olarak öne çıktığını belirterek, “ENSİA olarak İzmir'de hem belediyelerimizin hem de üniversitelerimizin yanında yer alıyoruz” dedi.

ENSİA: YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN GÜÇLÜ BİR SEKTÖR TEMSİLCİSİ

Enerji Sanayicileri İş İnsanları Derneği (ENSİA), yenilenebilir enerji sektöründe ekipman, teknoloji ve proje üreten firmaları destekleyerek Türkiye’de ucuz ve temiz enerji hakkını gözetiyor. ENSİA, yerli kaynaklarla enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı ve yeni teknolojilerin oluşumunu sağlamayı amaçlıyor.