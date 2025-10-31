Doğanlar Mobilya Grubu’ndan sürdürülebilirlikte bir ilk

Doğanlar Mobilya Grubu; Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak ve Kelebek MutfakBanyo gibi altı markasıyla sektöre yön verecek fikirleri, sürdürülebilirliği ve inovasyonu konuşmak üzere bir konferansa imza attı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı temsilcileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenleri, grup çalışanları, kurumsal yatırımcılar, tedarikçilerin ve basının katıldığı konferans, yayımlanan “İkinci Sürdürülebilirlik Raporu”nun ardından, sektör paydaşlarını “Mobilya sektöründe sürdürülebilirliği, yeniliği ve fark yaratmayı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?” sorusuna ortak yanıt aramaya davet etti.

Konferansta, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Yönetimi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Doğanlar Mobilya Grubu’na Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında Çevre Etiketi Kullanıcısı unvanını almaya hak kazandığını belgeleyen “Çevre Etiketi Belgesi” takdim edildi. Bu değerli belge ile şirket, mobilya sektöründe bir ilke imza atmış oldu.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan açılış konuşmasında, “Türk mobilya sektörünün, milyarlarca dolarlık ihracat hacmiyle dış ticaret fazlasına katkı sağlayan ve geniş istihdam potansiyeliyle bölgesel ekonomilerin güçlenmesinde kilit rol oynayan bir kol olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirliği bu başarının tek ve kalıcı yolu olarak gördüklerini belirten Doğan, “Dönüşüm Bizim Doğamızda Var” mottosuyla ÇSY (ESG) sorumluluğunu temel iş stratejisi olarak belirlediklerini ifade etti. Doğan, yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarının, somut hedefler koydukları ve net-sıfır hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini gösteren en önemli sözleşmeleri olduğunu” sözlerine ekledi.