Ferrero Fındık’ın sürdürülebilirlik vizyonu





- Ferrero Fındık’ın 2012 yılından bu yana aktif olarak yürüttüğü “Ferrero Değerli Tarım (FFV)” programıyla başlamak isterim. Bu kapsamda hayata geçen “İyi Tarım Uygulamaları” neler içeriyor, sahada nasıl bir dönüşüm yarattı?

Ferrero Grubu, ürünlerinde güvenle kullandığı tüm hammaddelerin sosyal ve çevresel kalitesine odaklanarak tüm değer zinciri boyunca mükemmelliği hedefleyen bir şirket. Dolayısıyla şirketimizin ürünlerinin kalbinde yer alan fındığın sürdürülebilirliği bizim için oldukça önemli. “Herkes için değer yaratan” bir fındık sektörü için çalışıyoruz. Ferrero, fındık sektörüne ilişkin somut ve güçlü taahhütlerini “Ferrero Fındık Bildirgesi” ile şeffaf bir şekilde paylaşıyor. İnsan hakları ve sosyal uygulamalar, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik, tedarikçi şeffaflığı olmak üzere üç temel başlıktan oluşan bildirgenin taahhütlerini, 2012 yılından bu yana aktif olarak sürdürdüğümüz Ferrero Değerli Tarım (FFV) programıyla ülkemizde de uyguluyoruz.

FFV programını “İyi Tarım Uygulamaları ve İyi Sosyal Uygulamalar” olmak üzere iki başlık altında yürütüyoruz. Sivil toplum Kuruluşları ve yerel topluluklarla işbirlikleri kurarak, yaklaşık 75 kişilik bir ekiple fındık değer zincirine hizmet veriyoruz. İyi Tarım Uygulamaları, toprağın ve çevrenin korunmasından su yönetimine, doğru gübreleme ve budama tekniklerinden zararlı ve hastalıklarla entegre mücadeleye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sahadaki ekibimizle birlikte, programdan yararlanmak isteyen çiftçilere su yönetimi, gübre kullanımı ve onarıcı tarım gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

ÇİFTÇİLİK BÜYÜK EMEK VE SABIR İSTİYOR

- Çiftçiye yapılan her 1 birimlik yatırımın 60 birimlik etki ile geri döndüğü görülüyor. Bu yüksek geri dönüş oranı, iyi tarım yatırımlarının geleceği adına ne söylüyor?

Akademisyenler bu analizleri gerçekleştirirken, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında sağlanan, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve saha çalışanlarının maliyetlerini girdi olarak kabul ederken, FFV programlarının bir parçası olan çiftçilerin ortalama Türk çiftçisine kıyasla artan verimliliğini ölçerek programın finansal etkisini hesapladılar. Bu etki, ekimden hasada kadar su yönetimi, gübre kullanımı ve onarıcı tarım odağındaki eğitim ve danışmanlık yönlendirmeleri uygulayan üreticilerin elde ettiği verim ve kalitenin ne kadar değişebileceğini gerçeklere dayalı olarak ortaya koyuyor.

- Geleneksel tarım alışkanlıklarını daha sürdürülebilir uygulamalara dönüştürmek zaman alabiliyor. “Ferrero Değerli Tarım” programına katılan çiftçilerle kurduğunuz güven ilişkisini nasıl tanımlarsınız?

Un değirmeninde dedemin yanında çalışarak geçirdiğim çocukluğumda, tarım ve gıda sektöründe geçirdiğim 25 yılda öğrendiğim önemli bir şey var; çiftçilik büyük emek ve sabır gerektiren bir meslek. Üreticiler toprağına gönülden bağlı ve büyük bir emekle üretim yapıyorlar. Dolayısıyla FFV programıyla üreticinin emeğine saygı duyan, ona değer katan bir yaklaşım sunmayı önemsiyoruz. Bugün özellikle genç kuşağın yeniliklere açık, bilgiye ulaşmada daha istekli ve tarımı geleceğe taşımakta kararlı olduğunu görüyoruz. Bu sayede programa katılan üreticilerle aramızdaki güven ilişkisi, sürdürülebilir bir geleceğe olan ortak inancımıza dayanıyor.

“Ferrero Fındık Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi”ne göre, markanın 2023 yılında yaptığı üretimle, Türkiye ekonomisine birikimli olarak 1.4 milyar Avroluk katkı sunduğu açıklandı. Bu katkının arkasındaki temel stratejik hamleleri nasıl tanımlarsınız?

Türkiye’de yarattığımız ekonomik katkının temelinde, yenilikçi bir şirket olarak değer zinciri faaliyetlerimizle ve yatırımlarımızla, Türkiye’de kayda değer etki yaratma stratejimiz yer alıyor. Değer zincirimizin her halkasında oluşturduğumuz doğrudan, dolaylı ve tetikleme etkiler; üretimden istihdama, katma değerden vergi gelirlerine kadar pek çok alanda ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu etkiyi bilimsel bir analizle ortaya koymak, sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızı da güçlü bir şekilde yansıtıyor.

- Etki analizinde çocuk hakları, güvenli çalışma koşulları gibi sosyal konulara da değinilmiş. Tarımda sosyal adalet konusunda nasıl bir dönüşüm hedefliyorsunuz?

FFV programı kapsamında yürüttüğümüz İyi Sosyal Uygulamalar, çocuk haklarına saygı, sorumlu işgücü istihdamı ve güvenli çalışma koşulları gibi alanlara odaklanıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), CAOBISCO gibi uluslararası kurumlar, ulusal STK’ler, üniversiteler ve kamu kurumları gibi paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar sayesinde, 2023 yılında mevsimlik tarım işçileri, aileleri, bahçe sahipleri ve tarım aracıları dahil olmak üzere yaklaşık 9 bin kişiye ulaştık. Yaz okulları, hijyen kitleri, eğitim materyali desteği, konaklama alanlarının iyileştirilmesi ve danışmanlık hizmetleriyle hem çocukların korunmasına hem de ailelerin yaşam koşullarının güçlendirilmesine katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalarla toplumsal kalkınmaya katkı sunmaya ve tarımda daha adil bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

UZUN VADELİ ETKİLER VE TOPLUMSAL FAYDA

- Kişisel olarak sürdürülebilirlik kavramı sizin için ne ifade ediyor? Günlük yaşamınızda ya da yöneticilik tarzınızda bu farkındalık nasıl yer buluyor?

Sürdürülebilirlik benim için ekonomik büyüme, doğal kaynakların korunması ve toplumsal refah arasında hassas bir denge kurmayı ifade ediyor. Yani sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket etmek... Bu bakış açısı hem günlük yaşamımda hem de yöneticilik tarzımda belirleyici oldu. Aldığım her kararda yalnızca verimliliği değil, uzun vadeli etkilerini ve toplumsal faydayı da gözetiyorum.

- Geleceğe baktığınızda, Ferrero Fındık’ın sürdürülebilirlik yolculuğunda sizi en çok heyecanlandıran bir sonraki adım nedir?

FFV kapsamında sürdürülebilirlik yolculuğumuzdaki bir sonraki adım, onarıcı tarım uygulamalarını Karadeniz Bölgesi’nde yaygınlaştırmak ve teknolojinin sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanmak olacak. Fındık üreticileriyle işbirliğimizi güçlendirerek, dijital çözümler ve yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir bir fındık tarımı ekosistemine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

TOPLAM 20 BİNİ AŞKIN KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Ferrero Fındık olarak yalnızca doğrudan istihdam sağlamakla kalmıyor, üretim faaliyetlerimiz, tedarik zinciri süreçlerimiz ve bu faaliyetlerin hane halkı gelirleri üzerindeki etkileriyle birlikte, ekonomide toplam 20 bini aşkın kişiye istihdam imkânı sağlıyoruz. Bu etki, tarım ve gıda sektörleriyle sınırlı kalmıyor; endüstriyel üretimden elektriğe, lojistikten inşaata kadar geniş bir sektörel yelpazeye yayılıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA TARIMDAKİ EN ACİL ÜÇ MESELE

Su kaynaklarının ve toprağın yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve sosyal sürdürülebilirlik konularının, iklim değişikliğiyle mücadelede en kritik başlıklar olduğunu söyleyebilirim. Biz de FFV kapsamında yaptığımız “İyi Tarım Uygulamaları ve İyi Sosyal Uygulamalarla”, iklim değişikliğinin tarıma olan etkileriyle mücadeleye katkıda bulunmaya odaklanıyoruz.

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FINDIKTA VERİM VE KALİTE ARTTI

Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi akademisyenlerinin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz “Ferrero Fındık Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi”, sahadaki çalışmalarımızın somut sonuçlarını ortaya koydu. Ferrero Fındık’ın İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde eğitim ve danışmanlık hizmetlerini alan fındık çiftçilerinin, ortalama Türk fındık çiftçisine kıyasla elde ettiği fındığın verimindeki ve kalitesindeki artış ölçülerek finansal etkisi hesaplandı. Ferrero Fındık olarak İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yaptığımız bir birim yatırımın, yaklaşık 60 birimlik bir etki olarak geri döndüğü belirlendi.



