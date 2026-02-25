Gençler için finansal okuryazarlık hamlesi

Allianz Türkiye, gençlerde finansal okuryazarlığı artırmak ve temel finans bilgisini toplum genelinde yaygınlaştırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle Finansla Gelecek projesini başlattı. Proje kapsamında ilk etapta ülke genelinde 10 bin gence fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor.

Dünya genelinde her üç yetişkinden yalnızca birinin finansal okuryazar olduğu bilinirken, gençlerin büyük bölümü finansal araçları aktif kullanmasına rağmen temel finansal karar alma becerilerinde yetersiz kalıyor. Finansla Gelecek projesi, gençlerin bütçe yönetimi, tasarruf, risk yönetimi ve sigorta konularında bilinçlenmesini hedefliyor.

Allianz Türkiye, UNDP Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen proje; gönüllü eğitmenler, yüz yüze ve çevrim içi eğitimler, finansal koçluk programları ve dijital içeriklerle desteklenecek. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan programla gençlerin finansal dayanıklılığının artırılması ve uzun vadede toplumsal refaha katkı sağlanması amaçlanıyor.

Projenin lansmanında UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar, Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun yanı sıra basın mensupları ve davetliler de yer aldı. Katılımcılar, eğitimlerin düzenlendiği sınıfları ziyaret ederek gençlerle buluştu ve projenin sahadaki ilk uygulamalarını yerinde inceledi.