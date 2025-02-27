İklim sözlüğü: Akıllı kent

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:11

Akıllı kent teknolojilerinde ilk sırada karşımıza Nesnelerin İnterneti (IoT) çıkıyor. Özetle IoT; cihazları ve teknolojiyi internet aracılığıyla birbirine bağlar. Bu ağ aracılığıyla veri toplama, analiz ve otomasyona sağlabır. IoT, akıllı kentlerin gelişmesinde, öncelikli olarak kentsel bağlantıların güçlendirilmesinde temel bir öneme sahiptir. Diğer önemli akıllı kent teknolojileri; akıllı enerji, akıllı ulaşım ve mobilite, yapay zekâ, akıllı binalar, akıllı altyapı olarak sıralanabilir.

Akıllı bir şehir, daha iyi kaynak kullanımı ve daha az emisyon için dijital teknolojilerin kullanımının ötesinde insan ve gezegen dostu çözümler de önerir. Daha akıllı kentsel ulaşım ağları, iyileştirilmiş su tedariki, atık bertaraf tesisleri ve akıllı binalar için verimli planlama ve uygulama demektir. Ayrıca daha etkileşimli ve duyarlı bir kent yönetimi, daha güvenli kamusal alanlar, yaş almış bir nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaş refahı gibi birçok ihtiyaca da temas etmelidir.

Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre bugün, dünya nüfusunun yüzde 55’i kentsel alanlarda yaşıyor. 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 68’inin kentlerde yaşaması öngörülüyor. En son IPCC raporunda vurgulandığı gibi, önümüzdeki on yılda yerel yönetimlerin nasıl evrileceği, insan ve gezegen sağlığı için kritik eşik olan 1.5 derecenin korunmasında kilit öneme sahip olacak.

