İklim sözlüğü: Gezegensel sınırlar

Gezegensel sınırlar kavramı, insanlığın gelecek nesiller için gelişmeye ve gelişmeye devam edebileceği dokuz gezegensel sınır sunar. 2009 yılında Johan Rockström ve Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Will Steffen’in öncülük ettiği bir grup Dünya sistemi ve çevre bilimcisi tarafından oluşturulan sınırlar şunlardır:

1- İklim değişikliği

2- Biyosfer bütünlüğü

3- Arazi kullanımında değişiklikler

4- Tatlı su kullanımı

5- Kimyasal kirlilik

6- Biojeokimyasal döngüler

7- Stratosferik ozon incelmesi

8- Atmosferik aerosol yüklemesi

9- Okyanusun asitlenmesi

Kavramın önemi, çevresel krizleri birbirinden kopuk başlıklar olarak değil, birbirini etkileyen tek bir Dünya sistemi içinde ele almasıdır. Çünkü bir sınırdaki bozulma, diğer alanlardaki kırılganlığı da artırabilir. “Gezegen Sağlığı Kontrolü” platformundaki güncellemeler de bu baskının derinleştiğini gösteriyor:

2020’de dört sınırın aşıldığı belirtilirken 2023 değerlendirmesinde bu sayı altıya çıktı; 2025 güncellemesinde ise yedi sınırın ihlal edildiği açıklandı. Bu da insanlığın “güvenli faaliyet alanının” giderek daraldığı anlamına geliyor.