İklim sözlüğü: İklim teknolojileri

İklim teknolojileri, iklim krizinin etkilerini azaltmayı veya değişen koşullara uyum sağlamayı amaçlayan teknolojileri ifade ediyor. Son yıllarda hızla büyüyen bu alan; yenilenebilir enerjiden enerji depolamaya, akıllı şebekelerden elektrikli ulaşım sistemlerine, karbon yakalama teknolojilerinden su yönetimi çözümlerine kadar farklı uygulamaları kapsıyor.

İklim teknolojilerinin temel amacı, sera gazı emisyonlarını azaltırken kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. Güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri, enerji verimli binalar, akıllı tarım uygulamaları ve atık yönetimi çözümleri bu alanın en yaygın örnekleri arasında yer alıyor. Son yıllarda yapay zekâ ve büyük veri teknolojileri de enerji tüketiminin optimize edilmesi, iklim risklerinin öngörülmesi ve kentlerin daha verimli yönetilmesi gibi alanlarda iklim teknolojilerinin bir parçası haline geldi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Enerji Ajansı gibi kuruluşlar, küresel iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için teknoloji yatırımlarının kritik önemde olduğunu vurguluyor. Ancak uzmanlar, teknolojinin tek başına yeterli olmadığını; etkili kamu politikaları, finansman mekanizmaları ve toplumsal dönüşümle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini de dile getiriyor.

İklim teknolojilerine yönelik yatırımlar da hızla artıyor. Araştırma kuruluşu Sightline Climate’ın verilerine göre küresel iklim teknolojileri yatırımları 2025 yılında 40.5 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 8 büyüdü.