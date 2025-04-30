İklim Sözlüğü: Onarıcı tarım

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 04:00

Onarıcı tarım, toprak sağlığını merkezine alan gıda ve tarım sistemlerini koruma ve onarım yaklaşımıdır. FAO’ya (BM Gıda Ve Tarım Kuruluşu) göre su kalitesini artırmayı, ekosistem biyoçeşitliliğini güçlendirmeyi ve karbonu toprakta hapsederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen bütüncül tarım uygulamalarını kapsar.

Tek bir yönteme bağlı kalmadan, sürdürülebilir tarım tekniklerinin birleşiminden oluşur. Çiftlik atıklarının geri dönüşümü, dış kaynaklı kompost kullanımı, permakültür, agroekoloji, tarımsal ormancılık ve restorasyon ekolojisi gibi yöntemlere dayanır. Büyük ölçekli çiftliklerde ise “sıfır işleme” veya “azaltılmış işleme” gibi uygulamalarla yaygınlaşmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birinden ve tropikal ormansızlaşmanın yüzde 80’inden sorumlu olan tarım sektörü, aynı zamanda iklimle mücadelede güçlü bir çözüm ortağıdır. Toprakların koruyucuları olan çiftçiler, doğayla uyumlu ve adil bir geleceğe geçişte kritik bir rol üstlenmektedir.

Toprak Bozulmasının Ekonomisi Girişimi (ELD) araştırmalarına göre dünya genelindeki tarım arazilerinin yüzde 52’si bozulmuş durumda ve bu da yılda yaklaşık 400 milyar dolarlık verim kaybına neden oluyor. Eğer bu eğilim sürerse, önümüzdeki 25 yılda küresel gıda fiyatlarının yüzde 30 oranında artabileceği öngörülüyor.

Onarıcı tarım, toprağın su tutma kapasitesini ve ürün verimini artırarak hem gıda güvenliğine katkı sağlıyor hem de tarım arazilerini karbon yutağına dönüştürerek iklim krizine karşı etkili bir çözüm sunuyor.