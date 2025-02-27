İş dünyasında eğilim: Yenileyici liderlik

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:11

Enerjiden tekstile, otomotivden kozmetiğe, gıdadan ulaşıma kadar birçok sektör bu değişimlerden yoğun etkileniyor. Haliyle bu sektörlerde farklı görevlerde çalışanlar da yöneticiler de büyük bir dönüşüm sürecinde. Özetle doğrusal ekonomi modelleri yerini döngüsel ekonomi modellerine bırakırken özellikle liderler için yenileyici liderlik modeli hem insan hem insan gezegen refahı için bir tercih nedeni olarak öne çıkıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPAY ZEKÂ ÖNDE

PwC’nin 28. Yıllık Küresel CEO Anketi’nin sonuçlarına göre: İklim eylemlerine ve sürdürülebilirliğe yapılan yatırım karşılığını veriyor. Üç CEO’dan biri, son beş yılda yapılan iklim dostu yatırımların gelir artışıyla sonuçlandığını bildiriyor. Küresel ekonominin her bölgesini temsil eden 4 bin 701 CEO’nun yanıtlarına göre hazırlanan ankette, gelir artışı miktarı yaklaşık altı kat olarak ifade ediliyor. Ayrıca CEO’ların üçte ikisi bu yatırımların maliyetleri düşürdüğünü söylüyor.

Bölgesel anlamda değerlendirme yapmak için ise bu veriyi anlamlı buluyorum. Örneğin, Almanya ve Fransa’daki CEO’ların neredeyse yarısı son beş yılda iklim dostu yatırımlar yapmanın maliyetleri artırdığını bildirirken ABD’li meslektaşlarının yalnızca beşte biri bu görüşte. Öte yandan Çin anakarasındaki CEO’ların dünyanın diğer bölgelerindeki meslektaşlarına kıyasla, bu yatırımlardan kaynaklanan ek gelirleri (yüzde 60) ve alınan ek devlet teşviklerini (yüzde 46) bildirme olasılıkları çok daha yüksek. GenAI’ye yönelik beklentiler geçmiş yıllardaki anketlerdeki gibi yüksek kalmaya devam ediyor. CEO’ların üçte biri GenAI’nin geçen yıl gelir ve kârlılığı artırdığını söylüyor ve yarısı teknolojiye yaptıkları yatırımların önümüzdeki yıl karlarını artırmasını bekliyor.

Türkçeye “yenileyici liderlik” olarak çevirebileceğim “regenerative leadership” insanları, toplumu ve çevreyi onarmayı, korumayı ve refahı geliştirmeyi amaçlayan bütünsel bir yaklaşım. İnsanlarla doğa arasında bağları geliştirmeye odaklanan etki yaratacak bir potansiyele sahip olan yenileyici liderlikte tüm paydaşlar için sağlıklı ekosistemler yaratarak adil ve sürdürülebilir bir gelecek miras bırakmak ise esas.

Bu konuda Giles Hutchins ve Laura Storm’un ortak yazarları olduğu “Yenileyici Liderlik” kitabı bana kalırsa iş yaşamında dönüşüm süreçlerinde başucu kaynaklardan biri olmalı. Kitapta “Yaşamın Mantığının 7 İlkesi” bölümünde insanın ve doğanın nasıl birbirinin refahını geliştirebileceği vurgulanıyor.

Kitabın birinci bölümünün kapanış cümlesinin hepimize esin kaynağı olması dileğiyle! “Biz tekrar tekrar yaptığımız şeyiz”

Aristoteles.

