İstanbul Valisi Davut Gül: 'Küresel iklim krizi ülkeleri birlikte hareket etmeye zorluyor'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 16:03

Güncelleme: 20.09.2024 - 16:03

"İklim Ekonomisi" başlığı altındaki zirvelerin ilkini 7 Haziran’da Sürdürülebilirlik Finansmanı konusuyla gerçekleştiren Dünya Gazetesi, ikinci zirvesini ise 20 Eylül tarihinde "Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri" temasıyla düzenledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı zirvenin sponsorluğu ise ICA YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım İşletmesi tarafından yapıldı.

VALİ GÜL: PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Yapılan zirvede konuşan İstanbul Valisi Davut Gül küresel iklim krizinin bütün dünyayı ilgilendiren küresel bir problem olduğunu belirterek "Bazı konularda ülkelerin kendi başına güvenliğini alabilme ihtimalleri var. Şehirlerin bu anlamda güvenliklerini sağlama ihtimali var ama iklim öyle bir şey değil. Herhangi bir ülkenin sadece bu bölgede güvenliği sağlayacağız, bu bölgede sorunu çözeceğiz deme şansı yok" ifadelerinde bulundu.

Herkesin forumun bir parçası gibi gayret göstermesi gerektiğine işaret eden Gül "Bu sektörler açısından da böyle. Bu açıdan Ulaştırma Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'de ulaştırma sektöründe yapılanların ve yapılacakların paydaşlarla birlikte konuşulması çok değerli" açıklamasını yaptı.