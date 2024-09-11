Anadolu Isuzu 6. Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı: Sürdürülebilirlik faaliyetleri...

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:18

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:18

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda attığı adımları sürdürülebilirlik raporu ile paylaştı. Bu yıl altıncısı hazırlanan raporda, Anadolu Isuzu’nun başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin sosyal ve finansal tüm performans gösterge ve bildirimleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) raporlama kılavuzu çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

“Yarınlara Dönüşüyoruz” stratejisinin, öncelikli konularıyla, güçlü noktalarını birbirine entegre ederek stratejisini sağlam temeller üzerine oturtan Anadolu Isuzu; projelerini ve performans göstergelerini, Güçlü Finansal Performans ile Ekonomik Değer, Daha Güvenilir ve Yenilikçi Araçlar ile İnovatif Değer, İklim Krizine Karşı Çevresel Değer ve Dönüşümün Gücü Sosyal Değer olmak üzere dört ana başlıkta belirledi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİNANSAL BAŞARI ARASINDAKİ DENGE'



Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Sürdürülebilirliği, iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak görüyoruz. Küresel trendlerle uyum içinde, sürdürülebilirlik stratejilerimizi sürekli geliştiriyoruz. İnanıyoruz ki; sürdürülebilirlik ve finansal başarı arasındaki dengenin sağlanması, gelecekteki büyümemiz için kritik bir öneme sahip.”

Tuğrul Arıkan sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik önceliklerimiz çerçevesinde, hangi alanlarda değer yaratabileceğimize odaklanarak, değer zinciri adımlarımızı tanımladık ve bu adımlarda dönüştürücü gücümüzü nasıl kullanabileceğimiz üzerinde çalıştık. 40 yıllık tecrübemizle Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen gruplarının bir ortak girişimi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyor, yenilikçi, güvenilir ve çevre dostu ticari araçlar üretme misyonuyla, sektörün liderlerinden biri olarak sürdürülebilirliği tüm süreçlerimize entegre etmiş bulunuyoruz.”