İyi haber: Coldplay’den müzikte sürdürülebilir dönüşüm

Sürdürülebilirlik misyonunu sürdüren Coldplay, tüm albümlerini geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan, enjeksiyon kalıplama teknolojisi kullanılarak üretilen, şeffaf 140 gr EcoRecords olarak yeniden yayımlıyor.

Bu teknoloji, üretim sırasında karbon emisyonlarını geleneksel vinil üretimine kıyasla yüzde 85 oranında azaltıyor. EcoRecord’lar, yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET (rPET) malzemeden yapılıyor. Hafif, dayanıklı ve kolayca geri dönüştürülebilen bu malzeme, nakliye kaynaklı emisyonları azaltarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Her bir plak ortalama 9 geri dönüştürülmüş şişeyle üretiliyor; üstelik Coldplay tüm EcoRecord’larında yalnızca rPET kullanmayı tercih ediyor. Bu adım, grubun geçen yıl yayımlanan Moon Music albümünün ardından geliyor.

Moon Music, dünyanın ilk 140g rPET LP’si olmuştu. Coldplay, Music of the Spheres dünya turnesiyle karbon ayak izini yüzde 59 oranında azaltarak müzik dünyasında sürdürülebilirliğin öncüsü olmaya devam ediyor.