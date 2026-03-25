İyi haber: Elektrikli araç yükselişi petrol talebini düşürüyor

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember’in son analizine göre, küresel elektrikli araç filosu 2025 yılında İran’ın petrol ihracatının yüzde 70’ine eşdeğer petrol tüketiminden tasarruf sağladı. Sadece 2025 yılında küresel güneş enerjisi büyümesi de yıl boyunca Hürmüz Boğazı’ndan yapılan tüm LNG ihracatına eşdeğer miktarda doğalgazla çalışan elektriğin yerini alabilecek düzeye ulaştı.

Veriler, ithal fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmanın artık teorik bir hedef değil, ölçülebilir bir kazanç olduğunu gösteriyor. Karayolu taşımacılığında petrolün elektrikli araçlarla ikame edilmesi, enerji ithalatçılarının faturalarını yaklaşık üçte bir oranında, yani yılda 600 milyar dolar azaltabilir. Yenilenebilir enerji de bu tabloya beşte bire varan bir katkı sunuyor.

2019’da yalnızca 4 ülkede yüzde 10’un üzerinde olan elektrikli araç satış payı, 2025 itibarıyla 39 ülkeye ulaştı. Bölgeler genelinde birçok gelişmekte olan pazar, elektrikli araç satışlarında gelişmiş ekonomileri geride bırakıyor. Vietnam yüzde 38, Uruguay ise yüzde 27’lik oranlarla 2025 yılında AB ortalaması olan yüzde 26’nın üzerine çıktı. Endonezya’nın elektrikli araç satış payı 2025’te yüzde 15’e ulaşarak ilk kez ABD’yi geçti. Çin ise aynı yıl ilk kez yüzde 50’nin üzerinde bir satış payına ulaştı.

Elektrikli araçlardan elde edilen tasarruflar şimdiden görünür hale gelmeye başladı. Petrolün varil fiyatının 80 dolar olduğu bir dönemde Çin, mevcut elektrikli araç filosu sayesinde yılda 28 milyar doların üzerinde petrol ithalatı tasarrufu sağlıyor. Avrupa’nın yıllık tasarrufu yaklaşık 8 milyar dolar, Hindistan’ınki ise 0.6 milyar dolar düzeyinde.